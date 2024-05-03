Британія порадила громадянам уникати областей України, які межують з Білоруссю

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Білорусь допомагає Кремлю. Останнім часом в мережі почала з'являтись інформація, що нібито Росія планує здійснити новий наступ з боку Білорусі.

На фоні цих заяв український президент Володимир Зеленський заявив, що наразі загроз з білоруського напрямку немає, а якщо РФ і спробує звідти напасти, то зустрінеться з опором ЗСУ.

Детальніше про те, як Білорусь допомагає Росії у війні проти України читайте - у матеріалі РБК-Україна.

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