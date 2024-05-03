Британия посоветовала гражданам избегать областей Украины, которые граничат с Беларусью

Угроза вторжения со стороны Белоруссии

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Белоруссия помогает Кремлю. В последнее время в сети начала появляться информация, что якобы Россия планирует осуществить новое наступление со стороны Беларуси.

На фоне этих заявлений украинский президент Владимир Зеленский заявил, что угроз с белорусского направления нет, а если РФ и попытается оттуда напасть, то встретится с сопротивлением ВСУ.

Подробнее о том, как Беларусь помогает России в войне против Украины читайте - в материале РБК-Украина.

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