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Британія порадила громадянам уникати областей України, які межують з Білоруссю

Британія, П'ятниця 03 травня 2024 19:50
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Британія порадила громадянам уникати областей України, які межують з Білоруссю Фото: Британія радить громадянам утриматись від поїздок в Україну (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Британія радить громадянам утриматись від поїздок в Україну. Особливу увагу звернули на регіони, що межують з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії.

"FCDO (Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку, - ред.) рекомендує утриматися від усіх поїздок до західних регіонів (областей) Львівської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей, за винятком життєво необхідних, а також від усіх поїздок у межах 50 км від кордонів Волинської, Рівненської та Житомирської областей з Білоруссю", - йшлось в повідомленні уряду.

Британія порадила громадянам уникати областей України, які межують з Білоруссю

Британцям також рекомендували утриматися від усіх поїздок, окрім необхідних, до Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей, а також від усіх поїздок до решти України.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Білорусь допомагає Кремлю. Останнім часом в мережі почала з'являтись інформація, що нібито Росія планує здійснити новий наступ з боку Білорусі.

На фоні цих заяв український президент Володимир Зеленський заявив, що наразі загроз з білоруського напрямку немає, а якщо РФ і спробує звідти напасти, то зустрінеться з опором ЗСУ.

Детальніше про те, як Білорусь допомагає Росії у війні проти України читайте - у матеріалі РБК-Україна.

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