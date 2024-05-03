Британія порадила громадянам уникати областей України, які межують з Білоруссю

Британія радить громадянам утриматись від поїздок в Україну. Особливу увагу звернули на регіони, що межують з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії.

"FCDO (Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку, - ред.) рекомендує утриматися від усіх поїздок до західних регіонів (областей) Львівської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей, за винятком життєво необхідних, а також від усіх поїздок у межах 50 км від кордонів Волинської, Рівненської та Житомирської областей з Білоруссю", - йшлось в повідомленні уряду. Британцям також рекомендували утриматися від усіх поїздок, окрім необхідних, до Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей, а також від усіх поїздок до решти України.