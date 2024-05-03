Британия посоветовала гражданам избегать областей Украины, которые граничат с Беларусью

Великобритания советует гражданам воздержаться от поездок в Украину. Особое внимание обратили на граничащие с Беларусью регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

"FCDO (Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития, - ред.) рекомендует воздержаться от всех поездок в западные регионы (области) Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей, за исключением жизненно необходимых, а также от всех поездок в пределах 50 км от границ Волынской, Ровенской и Житомирской областей с Беларусью", - говорилось в сообщении правительства. Британцам также рекомендовали воздержаться от всех поездок, кроме необходимых, в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области, а также от всех поездок в остальную Украину.