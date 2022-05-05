UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия и Япония обсудят сокращение энергопоставок из России

Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В заявлении Даунинг-стрит утверждается, что лидеры Великобритании и Японии в ходе визита японского премьер-министра в Лондон Фумио Кисиды обсудят совместные меры по сокращению зависимости от российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьера Британии.

Отмечается, что стороны также придут к принципиальному согласию по новому соглашению в сфере обороны, которое позволит японским и британским вооруженным силам работать вместе и проводить совместные учения и операции.

"Ожидается, что Великобритания и Япония договорятся о совместных действиях, чтобы помочь ключевым экономикам снизить зависимость от российских энергопоставок", - говорится в публикации.

Также отмечается, что Великобритания будет первой европейской страной, у которой будет подобное соглашение с Японией.

Напомним, Британия ввела новые санкции против Российской Федерации. Также страна намерена перекрыть стране-окупанту доступ к услугам в области управленческого консалтинга, бухгалтерского учета и PR.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания