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Британія і Японія обговорять скорочення енергопостачань з Росії

Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У заяві Даунінг-стріт стверджується, що лідери Великобританії і Японії в ході візиту японського прем'єр-міністра в Лондон Фуміо Кісіди обговорять спільні заходи щодо скорочення залежності від російських енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єра Британії.

Зазначається, що сторони також дійдуть принципової згоди щодо нової угоди у сфері оборони, яка дозволить японським і британським Збройним силам працювати разом і проводити спільні навчання та операції.

"Очікується, що Великобританія і Японія домовляться про спільні дії, щоб допомогти ключовим економікам знизити залежність від російських енергопостачань", - йдеться в публікації.

Також наголошується, що Великобританія буде першою європейською країною, у якої буде подібна угода з Японією.

Нагадавши, Британія ввела нові санкції проти Російської Федерації. Також країна має намір перекрити країні-окупанту доступ до послуг в області управлінського консалтингу, бухгалтерського обліку та PR.

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Великобританія