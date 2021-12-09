Британия поможет МВД Украины противодействовать нелегальной миграции

Великобритания подтвердила готовность оказывать помощь Министерству внутренних дел Украины в противодействии нелегальной миграции. По результатам заседания направления "Безопасность и оборона" Диалога стратегического партнерства между Украиной и Великобританией это заявила заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД .

"Мы осознаем ответственность, возложенную на правительство Украины и подразделения системы МВД - когда Европу шантажируют искусственно созданным миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Наша работа нацелена на защиту и безопасность внешних рубежей ЕС", - отметила Акопян.

В МВД рассказали британским коллегам о мерах, предпринимаемых для устранения новых гибридных угроз национальной безопасности, и о путях усиления украинско-белорусского участка государственной границы. В том числе о развитии интеллектуальной границы и привлечении международных партнеров.

"Сейчас ситуация на границе с Республикой Беларусь полностью контролируема, однако мы понимаем, что существует возможность обострения, если потоки нелегальных мигрантов будут перенаправлены и начнут прорываться через украинские рубежи. Поэтому пора объединить усилия и совместно противодействовать этим вызовам. Британская сторона подтвердила готовность помогать МВД Украины в вопросах укрепления границ и противодействия нелегальной миграции", - подчеркнула Акопян.