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Британія допоможе МВС України протидіяти нелегальній міграції

Автор: Анна Полисученко

Великобританія підтвердила готовність надавати допомогу Міністерству внутрішніх справ України у протидії нелегальній міграції. За результатами засідання напряму "Безпека і оборона" Діалогу стратегічного партнерства між Україною і Великобританією це заявила заступник міністра внутрішніх справ Мері Акопян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

"Ми усвідомлюємо відповідальність, покладену на уряд України та підрозділи системи МВС - коли Європу шантажують штучно створеною міграційною кризою на польсько-білоруському кордоні. Наша робота націлена на захист і безпеку зовнішніх рубежів ЄС", - зазначила Акопян.

В МВС розповіли британським колегам про заходи, що вживаються для усунення нових гібридних загроз національній безпеці, і про шляхи посилення українсько-білоруської ділянки державного кордону. У тому числі про розвиток інтелектуального кордону та залучення міжнародних партнерів.

"Зараз ситуація на кордоні з Республікою Білорусь повністю контрольована, проте ми розуміємо, що існує можливість загострення, якщо потоки нелегальних мігрантів будуть перенаправлені і почнуть прориватися через українські рубежі. Тому пора об'єднати зусилля і спільно протидіяти цим викликам. Британська сторона підтвердила готовність допомагати МВС України в питаннях зміцнення кордонів і протидії нелегальній міграції", - підкреслила Акопян.

Раніше ми писали, що Україна і Британія домовилися про поступові кроки до спрощення поїздок між країнами.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниВеликобританія