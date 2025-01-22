Британія помітила розвідувальний корабель РФ у Ла-Манші

Королівський флот відстежує російський корабель-розвідник у Ла-Манші. Для захисту морської інфраструктури країна також надасть літаки новому підрозділу НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони та сайт уряду Британії.
Нагадаємо, що ще у жовтня минулого року у Ла-Манш зайшло судно з небезпечним вантажем Росії. Його ще тоді назвали "плавучою бомбою".
Детальніше про інцидент можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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