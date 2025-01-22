Британія помітила розвідувальний корабель РФ у Ла-Манші

Нагадаємо, що ще у жовтня минулого року у Ла-Манш зайшло судно з небезпечним вантажем Росії. Його ще тоді назвали "плавучою бомбою".

Детальніше про інцидент можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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