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Британія помітила розвідувальний корабель РФ у Ла-Манші

Ілюстороване фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Королівський флот відстежує російський корабель-розвідник у Ла-Манші. Для захисту морської інфраструктури країна також надасть літаки новому підрозділу НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони та сайт уряду Британії.

 Фото: російський корабель-розвідник у Ла-Манші (x.com/DefenceHQ)

Нагадаємо, що ще у жовтня минулого року у Ла-Манш зайшло судно з небезпечним вантажем Росії. Його ще тоді назвали "плавучою бомбою".

Детальніше про інцидент можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяВеликобританіяЛа-Манш