Британия заметила разведывательный корабль РФ в Ла-Манше

Напомним, что еще в октябре прошлого года в Ла-Манш зашло судно с опасным грузом России. Его еще тогда назвали "плавучей бомбой".

Подробнее об инциденте можно узнать в материале РБК-Украина.

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