RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Британия заметила разведывательный корабль РФ в Ла-Манше

Иллюстрированное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Королевский флот отслеживает российский корабль-разведчик в Ла-Манше. Для защиты морской инфраструктуры страна также предоставит самолеты новому подразделению НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны и сайт правительства Британии.

  Фото: российский корабль-разведчик в Ла-Манше (x.com/DefenceHQ)

Напомним, что еще в октябре прошлого года в Ла-Манш зашло судно с опасным грузом России. Его еще тогда назвали "плавучей бомбой".

Подробнее об инциденте можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобританияЛа-Манш