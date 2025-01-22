Британия заметила разведывательный корабль РФ в Ла-Манше

Королевский флот отслеживает российский корабль-разведчик в Ла-Манше. Для защиты морской инфраструктуры страна также предоставит самолеты новому подразделению НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны и сайт правительства Британии.
Напомним, что еще в октябре прошлого года в Ла-Манш зашло судно с опасным грузом России. Его еще тогда назвали "плавучей бомбой".
Подробнее об инциденте можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.