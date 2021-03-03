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Британия получит 10 млн доз вакцины AstraZeneca из Индии. Ее уже используют в Украине

Автор: Роман Тверденко

Великобритания получит часть доз вакцины AstraZeneca из Индии. Оттуда в страну доставят 10 миллионов доз препарата Covishield.

Об этом сообщает Reuters.

Соглашение британского правительства и AstraZeneca на поставку 100 миллионов доз предусматривает поставку 10 миллионов доз из Индии, где вакцину производит Serum Institute. Там происходит производство вакцины AstraZeneca для бедных стран и государств среднего достатка.

Как скоро Британия получит дозы из Индии не уточняется, но в правительстве Соединенного королевства заверили, что поставка вакцины не повлияет на выполнение индийским заводом обязательств по контрактам с бедными странами.

По итогу 2 марта, в Британии первую дозу вакцины получили 20,7 миллиона человек и это самый большой показатель в Европе. 895 тысяч человек получили уже и вторую дозу.

Напомним, Украина имеет контракт на поставку вакцины AstraZeneca из Индии. В конце февраля в страну доставили первую партию из 500 тысяч доз, после чего началась вакцинация врачей и военных на Донбассе.

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