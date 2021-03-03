Британія отримає 10 млн доз вакцини AstraZeneca з Індії. Її вже використовують в Україні

Великобританія отримає частину доз вакцини AstraZeneca з Індії. Звідти в країну доставлять 10 мільйонів доз препарату Covishield.

Угода британського уряду і AstraZeneca на поставку 100 мільйонів доз передбачає поставку 10 мільйонів доз з Індії, де вакцину виробляє Serum Institute. Там відбувається виробництво вакцини AstraZeneca для бідних країн і держав середнього достатку.

Як скоро Британія отримає дози з Індії не уточнюється, але в уряді Сполученого королевства запевнили, що поставка вакцини не вплине на виконання індійським заводом зобов'язань за контрактами з бідними країнами.

За підсумком 2 березня, в Британії першу дозу вакцини отримали 20,7 мільйона чоловік і це найбільший показник у Європі. 895 тисяч осіб отримали вже і другу дозу.