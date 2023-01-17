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Британія, Польща та країни Балтії хочуть переконати Німеччину дати Україні танки, - Guardian

Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що приєднається до своїх колег із Польщі та країн Балтії, щоб на зустрічі в Естонії, що пройде цього тижня, востаннє спробувати переконати Німеччину надати танки Leopard 2 для України..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Нагадаємо, в Німеччині заявили, що за згоди німецького канцлера Олафа Шольца виробник зброї Rheinmetall зможе дати Україні до 15 танків Leopard 2 вже цього року.

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