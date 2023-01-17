Британия, Польша и страны Балтии хотят убедить Германию дать Украине танки, - Guardian

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что присоединится к своим коллегам из Польши и стран Балтии, чтобы на встрече в Эстонии, которая пройдет на этой неделе, в последний раз попытаться убедить Германию предоставить танки Leopard 2 для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Напомним, в Германии заявили, что с согласия немецкого канцлера Олафа Шольца производитель оружия Rheinmetall сможет дать Украине до 15 танков Leopard 2 уже в этом году.

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