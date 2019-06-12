Британия полностью прекратит выбросы парниковых газов до 2050

Парламент Великобритании одобрил климатическую стратегию с сокращением выбросов "до чистого нуля". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

В стратегии указано, что если достичь снижения вреда атмосфере не удастся, будут высаживаться новые деревья или же парниковые газы начнут абсорбировать по-другому.

"Великобритания привела мир к богатству посредством ископаемого топлива во времена Индустриальной революции, поэтому логично, что Британия повела мир в обратном направлении. Сейчас настало время идти дальше и быстрее в вопросах сохранения окружающей среды. Мы должны повести мир к более чистой и зеленой форме благополучия", - отметила британский премьер Тереза Мей.

Кроме того, сообщается, что по расчетам, если другие страны последуют примеру Великобритании, средняя температура воздуха к 2100 году не повысится на критические 1,5 %. На сегодня вероятность такого сценария составляет - 50%. Для реализации плана в течение ближайших 10 лет будет проводиться мониторинг ситуации за границей.

Напомним, в феврале 2019 года в ЕС ограничили объем выхлопов у грузовиков. На них приходится четверть всех вредоносных выбросов в атмосферу. Ранее сообщалось, что по расчетам чиновников ЕС выбросы углекислого газа в странах содружества можно свести к нулю в течение следующих 30 лет.

Кроме того, в Европейском союзе через два года планируют запретить одноразовую пластиковую посуду. Представители Европарламента и государств-членов ЕС достигли согласия относительно запрета пластиковых изделий одноразового использования, в частности посуды и соломинок для напитков.