Британія повністю припинить викиди парникових газів до 2050

Парламент Великобританії схвалив кліматичну стратегію зі скороченням викидів "до чистого нуля". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС.

У стратегії зазначено, що якщо досягти зниження шкоди атмосфері не вдасться, будуть висаджені нові дерева або ж парникові гази почнуть абсорбувати по-іншому.

"Великобританія привела світ до багатства за допомогою викопного палива в часи Індустріальної революції, тому логічно, що Британія повела світ у зворотному напрямку. Зараз настав час йти далі і швидше в питаннях збереження навколишнього середовища. Ми повинні повести світ до більш чистої і зеленої форми благополуччя", - зазначила британський прем'єр Тереза Мей.

Крім того, повідомляється, що за розрахунками, якщо інші країни візьмуть приклад Великобританії, середня температура повітря до 2100 році не підвищиться на критичні 1,5 %. На сьогодні ймовірність такого сценарію становить - 50%. Для реалізації плану протягом найближчих 10 років буде проводитися моніторинг ситуації за кордоном.

Нагадаємо, в лютому 2019 року в ЄС обмежили обсяг вихлопів у вантажівок. На них припадає чверть усіх шкідливих викидів в атмосферу. Раніше повідомлялося, що за розрахунками чиновників ЄС викиди вуглекислого газу в країнах співдружності можна звести до нуля протягом наступних 30 років.

Крім того, в Європейському союзі через два роки планують заборонити одноразовий пластиковий посуд. Представники Європарламенту і держав-членів ЄС досягли згоди щодо заборони пластикових виробів одноразового використання, зокрема посуду і соломинок для напоїв.