Британія показала свіжу карту бойових дій в Україні

Так, згідно з даними британської розвідки, росіяни намагаються просунутися в Луганській та Донецькій областях, а саме - в районі Кремінної, Сватового, Вугледара та Бахмута. Українські бійці, в свою чергу, успішно обороняються і не дають ворогові прорвати свої позиції.

Крім того, на окремих ділянках фронту війська ЗСУ вдало проводять контратаки. Також українські військові продовжують завдавати ударів по тилових позиціях росіян, штабах та накопиченню окупаційних військ.

Щодо ситуації на інших напрямках, то загарбники продовжують обстрілювати населені пункти у Херсонській та Запорізькій областях. Також під ворожі удари потрапляють прикордонні села та міста на півночі та північному сході країни.