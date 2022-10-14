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Британія показала актуальну карту війни в Україні: яка ситуація на фронтах

Фото: українські війська продовжують наступ на півдні та сході країни (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська продовжують наступ на півдні та сході України. Тим часом окупанти намагаються зламати оборону ЗСУ у районі Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Мінстерства оборони Британії.

За даними карти, Збройні сили України проводять наступальні дії у районах Харківської та Херсонської областей. На Харківському напрямку наступ ЗСУ розвивається у двох місцях, на Херсонському – у трьох. На півдні основний наступ українських бійців проходить вздовж правого берега Дніпра.

Щодо російських окупантів, то ворог щосили намагається прорвати оборону ЗСУ в Бахмуті. Росіяни мають часткові успіхи. Також армія Росії продовжує завдавати ударів по критичній українській інфраструктурі.

Нагадаємо, за даними ISW, українські війська зміцнили свої позиції на північному сході Харківської області та поступово просуваються до міста Сватове. Тим часом окупанти мають успіх у просуванні до Бахмуту Донецької області.

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ВСУВійна в УкраїніВеликобританія