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Британия показала актуальную карту войны в Украине: какова ситуация на фронтах

Фото: украинские войска продолжают наступление на юге и востоке страны (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска продолжают наступление на юге и востоке Украины. Тем временем оккупанты пытаются сломит оборону ВСУ в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минстерства обороны Британии.

Согласно данным карты, Вооруженные силы Украины проводят наступательные действия в районах Харьковской и Херсонской областей. На Харьковском направлении наступление ВСУ развивается в двух местах, на Херсонском - в трех. На юге основное наступление украинских бойцов проходит вдоль правого берега Днепра.

Что касается российских оккупантов, то враг со всех сил пытается прорвать оборону ВСУ в Бахмуте. У россиян есть частичные успехи. Также армия России продолжает наносить удары по критической украинской инфраструктуре.

Напомним, по данным ISW, украинские войска укрепили свои позиции на северо-востоке Харьковской области и постепенно продвигаются к городу Сватово. Тем временем оккупанты имеют успехи в продвижении к Бахмуту Донецкой области.

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