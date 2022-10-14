Британія показала актуальну карту війни в Україні: яка ситуація на фронтах

Українські війська продовжують наступ на півдні та сході України. Тим часом окупанти намагаються зламати оборону ЗСУ у районі Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Мінстерства оборони Британії.

За даними карти, Збройні сили України проводять наступальні дії у районах Харківської та Херсонської областей. На Харківському напрямку наступ ЗСУ розвивається у двох місцях, на Херсонському – у трьох. На півдні основний наступ українських бійців проходить вздовж правого берега Дніпра.

Щодо російських окупантів, то ворог щосили намагається прорвати оборону ЗСУ в Бахмуті. Росіяни мають часткові успіхи. Також армія Росії продовжує завдавати ударів по критичній українській інфраструктурі.