ua ru
Пт, 14 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британия показала актуальную карту войны в Украине: какова ситуация на фронтах

Новина українською →
Пятница 14 октября 2022 13:06
Британия показала актуальную карту войны в Украине: какова ситуация на фронтах Фото: украинские войска продолжают наступление на юге и востоке страны (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска продолжают наступление на юге и востоке Украины. Тем временем оккупанты пытаются сломит оборону ВСУ в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минстерства обороны Британии.

Британия показала актуальную карту войны в Украине: какова ситуация на фронтах

Согласно данным карты, Вооруженные силы Украины проводят наступательные действия в районах Харьковской и Херсонской областей. На Харьковском направлении наступление ВСУ развивается в двух местах, на Херсонском - в трех. На юге основное наступление украинских бойцов проходит вдоль правого берега Днепра.

Что касается российских оккупантов, то враг со всех сил пытается прорвать оборону ВСУ в Бахмуте. У россиян есть частичные успехи. Также армия России продолжает наносить удары по критической украинской инфраструктуре.

Напомним, по данным ISW, украинские войска укрепили свои позиции на северо-востоке Харьковской области и постепенно продвигаются к городу Сватово. Тем временем оккупанты имеют успехи в продвижении к Бахмуту Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Война в Украине Великобритания
NEWS
Это не клуб с привилегиями. Зеленский резко прошелся по Красному Кресту из-за пленных
Это не клуб с привилегиями. Зеленский резко прошелся по Красному Кресту из-за пленных
DAILY
"За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе