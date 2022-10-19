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Британія показала актуальну карту бойових дій в Україні

Фото: українські військові продовжують наступальні операції на півдні та сході країни (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України продовжують наступальні операції на кількох напрямках у південних та східних областях. Росіяни, у свою чергу, продовжують атаки під Донецьком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними карти, на Херсонщині українські війська проводять наступальні дії на трьох напрямках - з боку Миколаєва, біля Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра. Тим часом на сході українські бійці намагаються просуватися по лінії річки Оскол у бік Сватово та Кремінної.

Щодо російських військ, то окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку. За даними української сторони, у передмісті тривають запеклі бої.

На інших ділянках фронту поки що особливих змін немає.

Нагадаємо, як пише WP, війну Росії в Україні віками вивчатимуть військові історики і вона стане майстер-класом того, як не треба воювати.

Як відомо, безповоротні втрати окупаційної російської армії в Україні можуть становити понад 90 тисяч осіб.

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