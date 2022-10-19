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Британия показала актуальную карту боевых действий в Украине

Фото: украинские военные продолжают наступательные операции на юге и востоке страны (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины продолжают наступательные операции на нескольких направлениях в южных и восточных областях. Россияне, в свою очередь, продолжают атаки под Донецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным карты, в Херсонской области украинские войска проводят наступательные действия на трех направлениях - со стороны Николаева, возле Снигиревки и вдоль правого берега Днепра. Тем временем на востоке украинские бойцы пытаются продвигаться по линии реки Оскол в сторону Сватово и Кременной.

Что касается российских войск, то оккупанты продолжают атаковать позиции ВСУ на Бахмутском направлении. По данным украинской стороны, в пригороде продолжаются ожесточенные бои.

На остальных участках фронта пока особых изменений не наблюдается.

Напомним, как пишет WP, войну России в Украине будут веками изучать военные историкии и она станет мастер-классом того, как не надо воевать.

Как известно, безвозвратные потери оккупационной российской армии в Украине могут составить более 90 тысяч человек.

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