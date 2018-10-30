ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Столтенберг назвал нынешнюю ситуацию по безопасности очень непредсказуемой

Новости » Политика    30.10.2018 - 14:59
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Сейчас есть вызов большего использования гибридных тактик, кибератак и вмешательств в чужие политические процессы

Нынешние крупнейшие военные учения НАТО Trident Juncture-18 имеют целью предупредить потенциального агрессора в готовности обороняться, но это не учения эпохи холодной войны. Об этом заявил глава Североатлантического союза Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, между тем, что происходит сейчас и временам холодной войны есть большая разница.

"Тогда было два военных блока - "Варшавский договор" и НАТО. Было сотни тысяч войск, готовых к действиям, вдоль восточных и западных границ Европы. На континенте было десятки тысяч ядерных вооружений. Сейчас мы имеем другую ситуацию", - лобавил Столтенберг и пояснил, что сегодняшняя ситуация "более непредсказуемая".

"Сейчас сложно спрогнозировать, что может случиться, и мы имеем меньше договоренностей относительно того, какими, собственно, есть правила игры. Сейчас также есть вызов большего использования гибридных тактик, кибератак, вмешательств в чужие политические процессы и, конечно, риск террористических атак. Поэтому, такая ситуация сейчас очень отличается от времен холодной войны, и НАТО должна адаптироваться, чтобы на это реагировать", - добавил Столтенберг.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал влияние "российской угрозы" на военные учения Североатлантического альянса.

Столтенберг призвал РФ выполнять ракетный договор с США Россия планирует ракетные испытания возле Норвегии на фоне учений НАТО
Новости Украины НАТОРоссийская ФедерацияЙенс Столтенбергбезопасность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь