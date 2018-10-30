Столтенберг назвал нынешнюю ситуацию по безопасности очень непредсказуемой

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Сейчас есть вызов большего использования гибридных тактик, кибератак и вмешательств в чужие политические процессы

Нынешние крупнейшие военные учения НАТО Trident Juncture-18 имеют целью предупредить потенциального агрессора в готовности обороняться, но это не учения эпохи холодной войны. Об этом заявил глава Североатлантического союза Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, между тем, что происходит сейчас и временам холодной войны есть большая разница.

"Тогда было два военных блока - "Варшавский договор" и НАТО. Было сотни тысяч войск, готовых к действиям, вдоль восточных и западных границ Европы. На континенте было десятки тысяч ядерных вооружений. Сейчас мы имеем другую ситуацию", - лобавил Столтенберг и пояснил, что сегодняшняя ситуация "более непредсказуемая".

"Сейчас сложно спрогнозировать, что может случиться, и мы имеем меньше договоренностей относительно того, какими, собственно, есть правила игры. Сейчас также есть вызов большего использования гибридных тактик, кибератак, вмешательств в чужие политические процессы и, конечно, риск террористических атак. Поэтому, такая ситуация сейчас очень отличается от времен холодной войны, и НАТО должна адаптироваться, чтобы на это реагировать", - добавил Столтенберг.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал влияние "российской угрозы" на военные учения Североатлантического альянса.