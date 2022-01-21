Британия подготовила план эвакуации дипломатов из Украины в случае нападения России

В Британии подготовили план эвакуации дипломатов из Украины в случае вторжения России. Проводить операцию будет поручено военнослужащим из эскадрона E SAS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express.

Проводить операцию по вывозу из Украины сотрудников диппредставительств Соединенного Королевства в Украине будет поручено военнослужащим из эскадрона E SAS, который местные СМИ называют "самым секретным военно-разведывательным подразделением" в составе Вооруженных сил Великобритании. В свою очередь в Минобороны страны заявили, что не намерены давать комментарии относительно действий спецподразделений британской армии.