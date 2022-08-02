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Британия подготовила два корабля для передачи Украине, - посол

Новина українською →
Вторник 02 августа 2022 23:35
Британия подготовила два корабля для передачи Украине, - посол Фото: Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Великобритания уже подготовила для передачи Украине два военных корабля. Речь идет о судах, которые занимаются разминированием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко в эфире общенационального телемарафона.

"Два корабля уже готовы для передачи Украине и мы сейчас ведем разговор, нужны ли нам будут, учитывая ситуацию в Черном море, еще корабли. Сейчас, в этот момент мы говорим о кораблях, которые занимаются разминированием", - сказал дипломат.

По его словам, украинские военнослужащие уже проходят обучение на этих специализированных боевых судах.

Пристайко отметил, что "в последнее время, когда мы говорим о помощи Великобритании, мы имеем в виду или то, что уже произошло, или то, что произойдет уже в ближайшее время - это реальная помощь".

"Я видел, когда был на корабле, как наши матросы рядом с матросами, офицеры на мостике рядом с офицерами, управляют, тренируются. Все выглядит так, что готовность к боевому применению будет, считаю, через пару недель", - добавил посол.

Напомним, ранее Пристайко сообщил, что нам сейчас нужны противоминные корабли. Следовательно, британские суда будут оснащены специальным вооружением и оборудованием, которое необходимо Украине.

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