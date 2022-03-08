Британия поддержит Польшу, если она решит предоставить Украине самолеты, - Минобороны

"Я бы поддержал поляков и любой их выбор. Однако Великобритания не может предложить самолеты, которые украинцы смогут использовать", - сказал Уоллес.

По его словам, Польша должна понять, что такой шаг напрямую поможет Украине, но и будет иметь свои последствия.

"Мы защитим Польшу, поможем им во всем, что им нужно. Польша понимает, что выбор, который они сделают, не только непосредственно поможет Украине, что хорошо, но и может привести их к прямой линии огня из таких стран, как Россия или Беларусь", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что сегодняшнее обращение президента Украины Владимира Зеленского к британским депутатам будет невероятно сильным, назвав его"духом Украины".



Отвечая на критику поведения правительства Великобритании с беженцами, он сказал, что правительство "может сделать больше", и заявил, что поддержит министра внутренних дел в улучшении ситуации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит перед Палатой общин Великобритании. Как сообщают британские СМИ, это будет "историческая" речь.

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