Британія підтримає Польщу, якщо вона вирішить надати Україні літаки, - Міноборони

"Я б підтримав поляків і будь-який їхній вибір. Однак Великобританія не може запропонувати літаки, які українці зможуть використати", - сказав Воллес.

За його словами, Польща має зрозуміти, що такий крок безпосередньо допоможе Україні, але й матиме свої наслідки.

"Ми захистимо Польщу, допоможемо їм у всьому, що їм потрібно. Польща розуміє, що вибір, який вони зроблять, не тільки безпосередньо допоможе Україні, що добре, але й може привести їх до прямої лінії вогню з таких країн, як Росія чи Білорусь", - зазначив міністр.

Він також підкреслив, що сьогоднішнє звернення президента України Володимира Зеленського до британських депутатів буде неймовірно сильним, назвавши його "духом України".



Відповідаючи на критику поводження уряду Великобританії з біженцями, він сказав, що уряд "може зробити більше", і заявив, що підтримає міністра внутрішніх справ у покращенні ситуації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні виступить перед Палатою громад Великої Британії. Як повідомляють британські ЗМІ, це буде "історична" промова.

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