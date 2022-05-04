UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия поддержит Финляндию и Швецию в случае нападения России, - Уоллес

Фото: глава Минобороны Британии Бен Уоллес (twitter.com/transitionlouth)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заверил Финляндию и Швецию в поддержке. Он заявил, Лондон готов помочь, если Москва осмелится напасть на одну из этих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Немыслимо, что Великобритания не пришла на поддержку Финляндии или Швеции, если она когда-либо подвергнется нападению. Без какого-либо большого формального соглашения мы являемся европейскими странами, которые разделяют те же ценности, которые имеют глубокую долгую историю",- заявил Уоллес на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой.

Министр обороны отметил, Британия будет придерживаться такой позиции, где бы ни находились две страны в процессе подачи заявок вступления в НАТО.

Уоллес добавил, Финляндия сама в праве выбирать, хочет ли она вступать в Североатлантический Альянс.

Стоит отметить, что Финляндия имеет 1300-километровую границу с Россией, что означает - ее вступление в военный Альянс НАТО поставит прямо на порог РФ. При этом в Кремле грозятся развернуть ядерное оружие в Калининграде на побережье Балтийского моря, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО.

Напомним, что Финляндия и Швеция могут податься на членство в НАТО во второй половине мая. Правительство Швеции предложило Финляндии подать заявки на членство в НАТО в один день, и финская сторона согласилась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВеликобританияШвецияФинляндия