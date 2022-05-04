Британія підтримає Фінляндію та Швецію у випадку нападу Росії, - Воллес

"Немислимо, що Великобританія не прийшла на підтримку Фінляндії або Швеції, якщо вона будь-коли зазнає нападу. Без будь-якої великої формальної угоди ми є європейськими країнами, які поділяють ті самі цінності, які мають глибоку довгу історію", - заявив Воллес на спільній прес-конференції зі своїм фінським колегою.

Міністр оборони зазначив, Британія буде дотримуватися такої позиції, де б не знаходилися дві країни у процесі подання заявок вступу в НАТО.

Воллес додав, Фінляндія сама в праві обирати, чи хоче вона вступати до Північноатлантичного Альянсу.

Варто зазначити, що Фінляндія має 1300-кілометровий кордон з Росією, що означає - її вступ до військового Альянсу поставить НАТО прямо на поріг РФ. При цьому в Кремлі погрожують розгорнути ядерну зброю в Калінінграді на узбережжі Балтійського моря, якщо Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО.

Нагадаємо, що Фінляндія і Швеція можуть податися на членство в НАТО в другій половині травня. Уряд Швеції запропонував Фінляндії подати заявки на членство в НАТО в один день, і фінська сторона погодилася.

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