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Британия поддержала выход США из ядерного соглашения с Россией

Новости » Политика    21.10.2018 - 12:52
Фото: Гэвин Уильямсон (flickr.com Ian Davidson)
Фото: Гэвин Уильямсон (flickr.com Ian Davidson)

Уильямсон заявил, что Россия превратила договор о РСМД в "насмешку"

Великобритания поддерживает решение президента США Дональда Трампа о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В частности, министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил о поддержке позиции Трампа. Он также отметил, что российская сторона превратила договор в "насмешку".

"Это Россия его нарушила, и это России нужно навести у себя порядок", - добавил он.

Напомним, ранее Трамп подтвердил, что Вашингтон намерен выйти из договора о РСМД, потому что российская сторона нарушает его и не предоставляет отчет.

Сегодня замглавы МИД России Сергей Рябков ответил, что Вашингтон действует "топорно и грубо" в отношении договоров, и Москва вынуждена будет предпринять военные меры в связи с выходом США из договора.

"Тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить", - заявил Рябков.

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