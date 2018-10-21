Британія підтримала вихід США з ядерної угоди з Росією

Фото: Гевін Вільямсон (flickr.com Ian Davidson)

Вільямсон заявив, що Росія перетворила договір про РСМД на "глум"

Велика Британія підтримує рішення президента США Дональда Трампа про вихід з договору про ракети середньої і меншої дальності (РСМД) з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Зокрема, міністр оборони Британії Гевін Вільямсон заявив про підтримку позиції Трампа. Він також зазначив, що російська сторона перетворила договір на "глум".

"Це Росія його порушила, і це Росії потрібно навести у себе порядок", - додав він.

Нагадаємо, раніше Трамп підтвердив, що Вашингтон має намір вийти з договору про РСМД, тому що російська сторона порушує його і не надає звіт.

Сьогодні заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков відповів, що Вашингтон діє "незграбно і грубо" стосовно договорів, і Москва змушена буде перейти до військових заходів у зв'язку з виходом США з договору.

"Тоді нам нічого не залишиться, крім як вживати відповідні заходи, в тому числі військово-технічного характеру. Але не хотілося б до цього доводити", - заявив Рябков.