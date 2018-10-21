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Белый дом может разорвать еще один договор с РФ о ядерном оружии, - FT

Новости » Политика    21.10.2018 - 10:49
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

В Вашингтоне сомневаются в продлении запрета на наступательные вооружения

Белый дом может пойти на разрыв еще одного стратегического договора о ядерном оружии с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Сообщается, что один из высокопоставленных чиновников Белого дома заявил о возможности выхода из договора СНВ-III, который ограничивает стратегические наступательные вооружения и действует с 2010 года.

"Окончательной позиции у нас еще нет, хотя имеется несколько соображений, включая повторное открытие переговоров, возвращение к модели Московского договора или продление. Однако последнее маловероятно", - отметил чиновник.

Отметим, договор СНВ-III ограничивает количество ядерных боеголовок, которые могут иметь на вооружении Россия и США. Москва и Вашингтон должны определиться по будущему этого договора до 2021 года. Согласно документу, РФ и США должны были сократить количество стратегических вооружений до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, а также до 1550 боезарядов на указанных типах вооружений, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон намерен выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), потому что РФ нарушает его и не предоставляет отчет.

До этого стало известно, что планы по выходу из договора сообщит помощник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который приедет в Россию с визитом 21 октября.

 

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