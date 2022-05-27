Британія підтримала відправку систем залпового вогню до України

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав до військової допомоги Україні під час війни проти Російської Федерації. Підтримав відправку систем залпового вогню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що підтримка відправки далекобійних пускових установок РСЗВ з боку Британії, є великим кроком у порівнянні з тим озброєнням, які політики публічно підтримували щодо надсилання до України. В залежності від боєприпасів, РСЗВ здатна вражати цілі на відстані до 299 кілометрів.