Британія підтримала відправку систем залпового вогню до України
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав до військової допомоги Україні під час війни проти Російської Федерації. Підтримав відправку систем залпового вогню.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Зазначається, що підтримка відправки далекобійних пускових установок РСЗВ з боку Британії, є великим кроком у порівнянні з тим озброєнням, які політики публічно підтримували щодо надсилання до України.
В залежності від боєприпасів, РСЗВ здатна вражати цілі на відстані до 299 кілометрів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про, що, за словами Джонсона, Росія повільно, однак досягає прогресу у війні на території Донбасу.
Тим часом голова МЗС Росії Сергій Лавров почав погрожувати світові ескалацією у разі постачання озброєнь в Україну, які здатні завдавати ударів по території країни-окупанта.
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