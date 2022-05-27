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Британія підтримала відправку систем залпового вогню до України

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П'ятниця 27 травня 2022 13:21
Британія підтримала відправку систем залпового вогню до України Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав до військової допомоги Україні під час війни проти Російської Федерації. Підтримав відправку систем залпового вогню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що підтримка відправки далекобійних пускових установок РСЗВ з боку Британії, є великим кроком у порівнянні з тим озброєнням, які політики публічно підтримували щодо надсилання до України.

В залежності від боєприпасів, РСЗВ здатна вражати цілі на відстані до 299 кілометрів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про, що, за словами Джонсона, Росія повільно, однак досягає прогресу у війні на території Донбасу.

Тим часом голова МЗС Росії Сергій Лавров почав погрожувати світові ескалацією у разі постачання озброєнь в Україну, які здатні завдавати ударів по території країни-окупанта.

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