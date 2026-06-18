Британія подарує Україні сотні ракет та тисячі дронів за гроші Росії

Оборонна допомога та формат "Рамштайн"

Нагадаємо, Контактна група з питань оборони України (так званий формат "Рамштайн") координує надання військової допомоги для протидії російській агресії.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що російський диктатор Володимир Путін зайшов у глухий кут у війні з Україною, оскільки напад завдав величезної шкоди і втрат його власному війську, а Кремль дедалі чіткіше бачить негативні наслідки для себе.

Напередодні чергової зустрічі міністр оборони України Михайло Федоров розкрив ключові оборонні пріоритети України, серед яких посилення протиповітряної оборони, далекобійна артилерія та закупівля безпілотників. Зокрема, окремий фокус спрямований на антибалістичний захист через постійні масовані атаки з боку Російської Федерації.

Крім того, за підсумками попередніх засідань президент України Володимир Зеленський підбивав підсумки попереднього "Рамштайну", за результатами якого Україна отримала підтвердження про виділення фінансування на ППО, логістику та безпілотники від низки європейських країн, серед яких Норвегія, Нідерланди, Бельгія та Велика Британія.