Британия подарит Украине сотни ракет и тысячи дронов за деньги России

Военная помощь и формат "Рамштайн"

Напомним, Контактная группа по вопросам обороны Украины (так называемый формат "Рамштайн") координирует оказание военной помощи для противодействия российской агрессии.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российский диктатор Владимир Путин зашел в тупик в войне с Украиной, поскольку нападение нанесло огромный ущерб и потери его собственной армии, а Кремль всё отчётливее видит негативные последствия для себя.

Накануне очередной встречи министр обороны Украины Михаил Федоров раскрыл ключевые оборонные приоритеты Украины, среди которых укрепление противовоздушной обороны, дальнобойная артиллерия и закупка беспилотников. В частности, особое внимание уделяется противоракетной защите из-за постоянных массированных атак со стороны Российской Федерации.

Кроме того, по итогам предыдущих заседаний президент Украины Владимир Зеленский подводил итоги предыдущего "Рамштайна", по итогам которого Украина получила подтверждение о выделении финансирования на ПВО, логистику и беспилотники от ряда европейских стран, среди которых Норвегия, Нидерланды, Бельгия и Великобритания.