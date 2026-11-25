За даними британських ЗМІ, уночі авіацію переміщують до ангарів та укриттів, а борти, які залишаються просто неба, планують захищати спеціальними сітками.

Повідомлення з'явилися на тлі попередження Міністерства оборони Великої Британії та внутрішньої розвідувальної служби MI5 про посилення загрози саботажу з боку Росії.

Окрему увагу британських військових привернули інциденти на авіабазах країни, які, ймовірно, можуть бути пов'язані з Іраном.

Так, на початку листопада військовослужбовці Військово-повітряних сил США відреагували на підозру щодо несанкціонованої активності безпілотників на авіабазі Лейкенхіт.

Це сталося через кілька днів після того, як американська сторона перемістила туди літаки-заправники з іншої бази.

Ще один випадок стався у вересні поблизу авіабази Фейрфорд. Після повідомлень про підозрілу активність поблизу Фейрфорда правоохоронці затримали п'ятьох чоловіків. За оцінкою влади, цей інцидент також міг бути пов'язаний з Іраном.