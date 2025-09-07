UA

Британія побудує 5 коледжів, щоб готувати фахівців оборонної галузі

Фото: міністр оборони Британії Джон Хілі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Британія планує побудувати п'ять коледжів у країні, щоб підготувати кадри для оборонної промисловості та стимулювати військові інновації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як стало відомо, країна витратить 246 млн доларів США на створення 5 технічних коледжів. Зокрема, уряд оголосив про плани з підготовки інженерів-підводників, фахівців з кібервійни та зварювальників.

Також програма передбачає фінансування тисяч курсів, які дадуть змогу роботодавцям оборонної галузі швидше підвищувати кваліфікацію наявних співробітників і нових працівників за ключовими технічними навичками.

Прийом заявок на участь у програмі планують відкрити до кінця 2025 року, а коледжі - у 2026 році. Плани вже прокоментував міністр оборони Британії Джон Гілі.

"Це найбільший план розвитку оборонних навичок за останні десятиліття. Саме британські робітники забезпечили британським компаніям передові позиції у сфері оборонних інновацій та оборонної промисловості", - сказав він.

Bloomberg пише, що в понеділок уряд Кіра Стармера представить свою оборонно-промислову стратегію.

Також видання зазначає, що Стармер зробив інвестиції в оборону основою свого плану зі збільшення військових витрат до 3,5% від ВВП до 2035 року, включно з асигнуваннями університетам.

"Його перестановка в кабінеті міністрів Великої Британії в п'ятницю спрямована на стимулювання зростання та отримання економічних вигод від збільшення військових витрат", - ідеться в публікації.

Крім того, Стармер відвідав цього тижня працівників BAE Systems Plc на верфі в Говані недалеко від Глазго після того, як компанія виграла контракт на 10 мільярдів фунтів стерлінгів від Норвегії на будівництво фрегатів Type-26 для виявлення, відстеження та боротьби з підводними човнами.

Нагадаємо, в лютому Кір Стармер оголосив про зростання оборонних витрат країни. Він назвав тоді Росію "загрозою" для європейських міст.

"Я був свідком падіння Берлінської стіни, і якби тоді мені сказали, що за мого життя російські танки знову увійдуть до європейських міст, я б не повірив. Але ось ми тут, у світі, де все змінилося, тому що саме це сталося три роки тому", - зазначив Стармер.

