Британія планує передати Україні гелікоптери Apache, - ЗМІ

Високопоставлене джерело в оборонній сфері країни повідомило виданню, що передача гелікоптерів планується після того, як Україна отримає танки Challenger 2.

"Apache змінить правила гри. Танки прибудуть першими, і знадобиться деякий час, перш ніж можна буде розгорнути гелікоптери. Інші члени НАТО тепер наслідуватимуть цей приклад", - заявило джерело.

Зазначається, що гелікоптери Apache AH64 E можуть бути озброєні до 16 протитанковими снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra та 30-мм ланцюговою гарматою.

"Це означає, що чотири Apache можуть за лічені секунди знищити цілий полк із 70 танків", - пише видання.

Передбачається, що українські пілоти навчатимуться у Великій Британії, а база технічного обслуговування буде створена в сусідній країні, наприклад, у Польщі.