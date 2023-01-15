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Британія планує передати Україні гелікоптери Apache, - ЗМІ

Фото: Велика Британія може передати Україні гелікоптери Apache (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Велика Британія відправить в Україну ударні гелікоптери Apache AH64 E, які здатні знищувати російські танки десятками.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Mirror.

Високопоставлене джерело в оборонній сфері країни повідомило виданню, що передача гелікоптерів планується після того, як Україна отримає танки Challenger 2.

"Apache змінить правила гри. Танки прибудуть першими, і знадобиться деякий час, перш ніж можна буде розгорнути гелікоптери. Інші члени НАТО тепер наслідуватимуть цей приклад", - заявило джерело.

Зазначається, що гелікоптери Apache AH64 E можуть бути озброєні до 16 протитанковими снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra та 30-мм ланцюговою гарматою.

"Це означає, що чотири Apache можуть за лічені секунди знищити цілий полк із 70 танків", - пише видання.

Передбачається, що українські пілоти навчатимуться у Великій Британії, а база технічного обслуговування буде створена в сусідній країні, наприклад, у Польщі.

Нагадаємо, що Велика Британія вже найближчими тижнями направить в Україну ескадрон танків Challenger 2 та 30 САУ AS90.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні провів телефонну розмову з британським прем'єром Ріші Сунаком. Він подякував політику за рішення, які "не лише зміцнять нас на полі бою, але й надішлють правильний сигнал іншим партнерам".

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