Британія планує досягти 5% витрат ВВП на оборону за 10 років, - Стармер

"Британія повинна пройти цю еру невизначеності зі спритністю, швидкістю та чітким розумінням національних інтересів. Економічна безпека – це національна безпека, і завдяки цій стратегії ми залучимо все суспільство, створюючи робочі місця, зростання та заробітну плату для працюючих людей. При цьому збільшення основних витрат на оборону до 3,5% очікується не раніше 2035 року", - зазначив Стармер.

Очікується, що на саміті НАТО в Нідерландах 32 країни-члени, включаючи Велику Британію, погодяться на мету в 5%, причому 3,5% мають піти на основну оборону, а решта 1,5% - на оборонні сфери.

Розділена ціль спрямована на те, щоб заспокоїти президента США Дональда Трампа, який закликав союзників НАТО витрачати більше, водночас надаючи країнам ЄС, які відчувають нестачу коштів, гнучкість щодо того, як вони можуть досягнути цієї мети.

Виходячи з поточного розміру економіки, Інститут фіскальних досліджень (IFS) вважає, що збільшення витрат з 2,3% до 2,5% ВВП дорівнює приблизно 6 млрд фунтів стерлінгів.

Вчора, 23 червня, британський уряд заявив, що очікує досягти мети витрачати 4,1% ВВП на національну безпеку до 2027 року.