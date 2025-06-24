Британия планирует достичь 5% расходов ВВП на оборону за 10 лет, - Стармер

"Великобритания должна пройти эту эру неопределенности с ловкостью, скоростью и четким пониманием национальных интересов. Экономическая безопасность - это национальная безопасность, и благодаря этой стратегии мы привлечем все общество, создавая рабочие места, рост и заработную плату для работающих людей. При этом увеличение основных расходов на оборону до 3,5% ожидается не ранее 2035 года", - отметил Стармер.

Ожидается, что на саммите НАТО в Нидерландах 32 страны-члена, включая Великобританию, согласятся на цель в 5%, причем 3,5% должны пойти на основную оборону, а остальные 1,5% - на оборонные сферы.

Разделенная цель направлена на то, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа, который призвал союзников НАТО тратить больше, одновременно предоставляя странам ЕС, которые испытывают недостаток средств, гибкость в отношении того, как они могут достичь этой цели.

Исходя из текущего размера экономики, Институт фискальных исследований (IFS) считает, что увеличение расходов с 2,3% до 2,5% ВВП равно примерно 6 млрд фунтов стерлингов.

Вчера, 23 июня, британское правительство заявило, что ожидает достичь цели тратить 4,1% ВВП на национальную безопасность к 2027 году.