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Британия планирует ввести санкции против российских генералов

Фото: министр по делам полиции Великобритании Кит Мальтхаус (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Великобритания планирует ввести санкции против российских военнослужащих и генералов, подозреваемых в совершении военных преступлений в Украине. Министр по делам полиции Кит Мальтхаус заявил, что доказательства зверств должны собираться как можно тщательнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Мальтхауза Sky News.

Как отметил министр, пока война продолжается, Британия может принять меры внутри страны, в том числе санкции, которые можно наложить на отдельных лиц, "включая комбатантов, ведущих генералов и других лиц, причастных к этому, чтобы показать, что мы признаем их участие в этом ужасном, нападении на свободную демократическую страну".

Мальтхаус назвал прогулку Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским по улицам Киева во время неожиданного визита в субботу "весьма примечательным моментом".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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