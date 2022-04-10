RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британія планує ввести санкції проти російських генералів

Фото: міністр у справах поліції Великобританії кіт Мальтхаус (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Велика Британія планує ввести санкції проти російських військовослужбовців і генералів, підозрюваних у скоєнні військових злочинів в Україні. Міністр у справах поліції Кіт Мальтхаус заявив, що докази звірств повинні збиратися якомога ретельніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Мальтхауза Sky News.

Як зазначив міністр, поки війна триває, Британія може вжити заходів всередині країни, в тому числі санкції, які можна накласти на окремих осіб, "включаючи комбатантів, провідних генералів та інших осіб, причетних до цього, щоб показати, що ми визнаємо їх участь у цьому жахливому, нападі на вільну демократичну країну".

Мальтхаус назвав прогулянку Бориса Джонсона з Володимиром Зеленським вулицями Києва під час несподіваного візиту в суботу "вельми примітним моментом".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація