Британія планує ввести санкції проти російських генералів

Велика Британія планує ввести санкції проти російських військовослужбовців і генералів, підозрюваних у скоєнні військових злочинів в Україні. Міністр у справах поліції Кіт Мальтхаус заявив, що докази звірств повинні збиратися якомога ретельніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Мальтхауза Sky News .

Як зазначив міністр, поки війна триває, Британія може вжити заходів всередині країни, в тому числі санкції, які можна накласти на окремих осіб, "включаючи комбатантів, провідних генералів та інших осіб, причетних до цього, щоб показати, що ми визнаємо їх участь у цьому жахливому, нападі на вільну демократичну країну".

Мальтхаус назвав прогулянку Бориса Джонсона з Володимиром Зеленським вулицями Києва під час несподіваного візиту в суботу "вельми примітним моментом".