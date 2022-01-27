ru ua
Чт, 27 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британия планирует разместить военных в Словакии

Новина українською →
Лондон, Четверг 27 января 2022 05:40
Британия планирует разместить военных в Словакии Фото: Британия планирует разместить военных в Словакии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Великобритания рассматривает вопрос отправки военнослужащих в Словакию для укрепления сил НАТО в Восточной Европе. План разрабатывается на фоне российской эскалации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным источников телеканала, организация считает развертывание войск в Восточной Европе одним из возможных вариантов защиты Украины от угрозы со стороны РФ.

Однако пока это решение не утверждено.

Ранее газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в британском оборонном ведомстве, сообщила, что Соединенное Королевство и США рассматривают возможность отправить по 1 тысячи военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию.

Напомним, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман считает, что Россия может напасть на Украину либо сейчас, либо в середине февраля.

Отметим, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет санкции против России в случае вторжения в Украину, причем ограничения могут задеть лично российского лидера Владимира Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Великобритания
NEWS
Советники "нормандской четверки" встретились в Париже: первые подробности
Советники "нормандской четверки" встретились в Париже: первые подробности
DAILY
Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ