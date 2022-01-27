Британия планирует разместить военных в Словакии

Великобритания рассматривает вопрос отправки военнослужащих в Словакию для укрепления сил НАТО в Восточной Европе. План разрабатывается на фоне российской эскалации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Однако пока это решение не утверждено.

По данным источников телеканала, организация считает развертывание войск в Восточной Европе одним из возможных вариантов защиты Украины от угрозы со стороны РФ.

Ранее газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в британском оборонном ведомстве, сообщила, что Соединенное Королевство и США рассматривают возможность отправить по 1 тысячи военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию.

Напомним, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман считает, что Россия может напасть на Украину либо сейчас, либо в середине февраля.

Отметим, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет санкции против России в случае вторжения в Украину, причем ограничения могут задеть лично российского лидера Владимира Путина.