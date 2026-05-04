Британія приєднується до кредиту для України від ЄС, але є три умови

Позиція Європейської комісії

У Європейській комісії позитивно оцінили намір Великої Британії долучитися до кредитного механізму Європейського союзу для підтримки України обсягом 90 млрд євро.

Як повідомив у Брюсселі Уйварі, заяву Лондона розглядають як значущий крок, однак попереду залишаються технічні переговори.

"Сьогодні важливий день, і ми побачили чіткий політичний сигнал від Сполученого Королівства приєднатися до пакету допомоги Україні в розмірі 90 млрд євро. Це перший крок" , - зазначив він.

Також Уйварі наголосив, що тепер Комісії доведеться продовжити фактичні переговори, щоб узгодити низку різних пунктів.

Умови для участі Великої Британії

У Єврокомісії наголосили, що для повноцінної участі в програмі Лондон має виконати кілька вимог.

Йдеться про три ключові умови, які необхідно узгодити сторонам.

"По-перше, має бути те, що ми називаємо партнерством у сфері безпеки та оборони з ЄС, і Сполучене Королівство вже має його з травня минулого року", - зазначив Уйварі.

Друга умова полягає в тому, що Британія має надавати більшу фінансову та військову підтримку Україні, і Комісія повинна буде оцінити цей критерій.

"І по-третє, Велика Британія також має зобов'язатися забезпечити справедливий і пропорційний фінансовий внесок у покриття витрат, пов'язаних із запозиченнями, і це повинно бути пропорційно до вартості контрактів, укладених з організаціями, зареєстрованими у Великій Британії", - пояснив Уйварі.

Подальші кроки та переговори

У Єврокомісії заявили про готовність прискорити процес обговорень із Лондоном. Водночас підкреслюється, що загальний обсяг програми в 90 млрд євро залишиться незмінним, навіть у разі участі Великої Британії.

"Участь Великої Британії не змінить загальну потужність програми на 90 млрд, тобто внесок ЄС, але це може дозволити їй бути учасником, наприклад, коли йдеться про закупівлю оборонного обладнання. Тепер нам доведеться обговорити конкретні деталі участі Великої Британії", - додав прес-секретар.