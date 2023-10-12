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Британія підтвердила перекидання свого флоту ближче до Ізраїлю

Британія, Четвер 12 жовтня 2023 22:09
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Британія підтвердила перекидання свого флоту ближче до Ізраїлю Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Британія відправить спостережний літак та два кораблі Королівського флоту до східного Середземномор’я, щоб підтримати Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Британський прем'єр Ріші Сунак сказав, що військова підтримка "запобігатиме подальшій ескалації".

За даними видання, пакет допомоги включає засоби спостереження, вертольоти, літаки P8 і роту морської піхоти.

"Британські збройні сили будуть у режимі очікування, щоб "надавати практичну підтримку Ізраїлю та партнерам у регіоні, а також запропонувати стримування та гарантії", - заявив прем'єр.

Згідно з планами, оперативна група Королівського флоту буде переміщена в цей район наступного тижня для підтримки гуманітарних зусиль.

Зазначимо, що раніше The Times повідомляло, що Велика Британія направить два кораблі ВМС у Східне Середземномор'я.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися до населених пунктів Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛу вже вдарили по місцях їхньої дислокації в секторі Газа.

Про те, що міністр оборони Ізраїлю візьме участь у зустрічі глав Міноборони країн НАТО, стало відомо ще кілька днів тому.

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Великобританія Ізраїль Сектор Газа
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