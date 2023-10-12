Британия подтвердила переброску своего флота ближе к Израилю
Британия отправит наблюдательный самолет и два корабля Королевского флота в восточное Средиземноморье, чтобы поддержать Израиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Британский премьер Риши Сунак сказал, что военная поддержка "предотвратит дальнейшую эскалацию".
По данным издания, пакет помощи включает средства наблюдения, вертолеты, самолеты P8 и роту морской пехоты.
"Британские вооруженные силы будут в режиме ожидания, чтобы "оказывать практическую поддержку Израилю и партнерам в регионе, а также предложить сдерживание и гарантии", - заявил премьер.
Согласно планам, оперативная группа Королевского флота будет перемещена в этот район на следующей неделе для поддержки гуманитарных усилий.
Напомним, что ранее The Times сообщало, что Великобритания направит два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье.
Что предшествовало
Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.
В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам их дислокации в секторе Газа.
О том, что Министр обороны Израиля примет участие во встрече глав Минобороны стран НАТО, стало известно еще несколько дней назад.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.