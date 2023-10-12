ua en ru
Чт, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британия подтвердила переброску своего флота ближе к Израилю

Великобритания, Четверг 12 октября 2023 22:09
UA EN RU
Британия подтвердила переброску своего флота ближе к Израилю Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Британия отправит наблюдательный самолет и два корабля Королевского флота в восточное Средиземноморье, чтобы поддержать Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Британский премьер Риши Сунак сказал, что военная поддержка "предотвратит дальнейшую эскалацию".

По данным издания, пакет помощи включает средства наблюдения, вертолеты, самолеты P8 и роту морской пехоты.

"Британские вооруженные силы будут в режиме ожидания, чтобы "оказывать практическую поддержку Израилю и партнерам в регионе, а также предложить сдерживание и гарантии", - заявил премьер.

Согласно планам, оперативная группа Королевского флота будет перемещена в этот район на следующей неделе для поддержки гуманитарных усилий.

Напомним, что ранее The Times сообщало, что Великобритания направит два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам их дислокации в секторе Газа.

О том, что Министр обороны Израиля примет участие во встрече глав Минобороны стран НАТО, стало известно еще несколько дней назад.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Израиль Сектор Газа
NEWS
Затяжная война? Что может быть на фронте в 2024 году
Затяжная война? Что может быть на фронте в 2024 году
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину