Британия подтвердила переброску своего флота ближе к Израилю

Британия отправит наблюдательный самолет и два корабля Королевского флота в восточное Средиземноморье, чтобы поддержать Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Британский премьер Риши Сунак сказал, что военная поддержка "предотвратит дальнейшую эскалацию".

По данным издания, пакет помощи включает средства наблюдения, вертолеты, самолеты P8 и роту морской пехоты.

"Британские вооруженные силы будут в режиме ожидания, чтобы "оказывать практическую поддержку Израилю и партнерам в регионе, а также предложить сдерживание и гарантии", - заявил премьер.

Согласно планам, оперативная группа Королевского флота будет перемещена в этот район на следующей неделе для поддержки гуманитарных усилий.

Напомним, что ранее The Times сообщало, что Великобритания направит два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам их дислокации в секторе Газа.

О том, что Министр обороны Израиля примет участие во встрече глав Минобороны стран НАТО, стало известно еще несколько дней назад.

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