Британія підтримає кредит ЄС для України на 90 млрд євро

22 липня ЄС схвалив участь Британії у позиці на підтримку України у межах проєкту Ukraine support loan.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Ради ЄС.
Британія стане однією з країн, які нададуть Україні кредит на суму 90 мільярдів євро. Він покриє найнагальніші потреби у 2026 та 2027 роках для опору російській агресії, зазначили у Раді ЄС.
Міністерка закордонних справ і торгівлі Ірландії Гелен МакЕнті заявила, що солідарність ЄС з Україною є ключовим пріоритетом ірландського головування у союзі.
"Сьогоднішнє схвалення відображає спільне зобов'язання ЄС та Великої Британії підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб покласти край незаконній агресивній війні Росії та забезпечити всебічний, справедливий і тривалий мир", - зауважила вона.
Участь Британії у позиці дозволить Україні також закуповувати продукцію у британських виробників оборонної продукції. Це можна буде робити на додаток до існуючої рамки для країн ЄС та ЄЕЗ-ЄАВТ та інших схвалених третіх країн.
Схвалення відбулося після угоди про участь у програмі, підписаної між ЄС та Британією 13 липня.
Загалом цей кредит Україні складається з:
Таким чином Україна зможе закуповувати продукцію у більшого пулу виробників оборонної продукції.
Участь Британії в кредиті можлива, оскільки країна виконує три умови:
Рада ЄС офіційно затвердить участь Британії найближчими днями за письмовою процедурою. Рішення набуде чинності в той самий день, коли його буде опубліковано в офіційному журналі ЄС.
Нагадаємо, 25 червня Україна отримала перші 3,2 млрд євро з кредиту від ЄС на 90 млрд євро.
Лідери ЄС за підсумками саміту Європейської ради в Брюсселі узгодили документ. Блок надасть допомогу Україні та має намір посилити тиск на Росію.