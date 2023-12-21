Британія підготувала вже 32 тисячі українських військових, - Міноборони

"Велика Британія допомогла підготувати 32 тисячі українських військових для їхньої поточної боротьби за свободу. Остання група солдатів покинула Британію, щоб повернутися на передову вчасно до Різдва", - повідомили в британському Міноборони.

Допомога Британії Україні

Велика Британія надає Україні значну військову допомогу від початку повномасштабного вторгнення Росії. В рамках цієї допомоги українські військові отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270 та інші види озброєнь.

До того ж Британія щорічно виділяє Україні військову допомогу у розмірі 2,3 мільярда фунтів стерлінгів з того часу, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, і очікується, що вона зрівняється з цією сумою у 2024 році.

Також ми писали, що, згідно з інформацією видання The Times, Великобританія передала Україні ракети Martlet, призначені для боротьби з дронами-камікадзе "Шахед".

Окрім того, Британія спільно з Норвегією створили "морську коаліцію" для допомоги Україні. Країни відправлять 2 кораблі для знешкодження мін і не тільки.