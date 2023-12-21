Британия подготовила уже 32 тысяч украинских военных, - Минобороны

"Великобритания помогла подготовить 32 тысяч украинских военных для их текущей борьбы за свободу. Последняя группа солдат покинула Британию, чтобы вернуться на передовую вовремя к Рождеству", - сообщили в британском Минобороны.

Помощь Британии Украине

Великобритания оказывает Украине значительную военную помощь с начала полномасштабного вторжения России. В рамках этой помощи украинские военные получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270 и другие виды вооружений.

К тому же, Великобритания ежегодно выделяет Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение, и ожидается, что она сравнится с этой суммой в 2024 году.

Также мы писали, что, согласно информации The Times, Великобритания передала Украине ракеты Martlet, предназначенные для борьбы с дронами-камикадзе "Шахед".

Кроме того, Великобритания совместно с Норвегией создали "морскую коалицию" для помощи Украине. Страны отправят 2 корабля для обезвреживания мин и не только.