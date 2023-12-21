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Британия подготовила уже 32 тысяч украинских военных, - Минобороны

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Великобритании прошли обучение 32 тысяч украинских военных. Последняя группа уже отправилась на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Министерства обороны Великобритании.

"Великобритания помогла подготовить 32 тысяч украинских военных для их текущей борьбы за свободу. Последняя группа солдат покинула Британию, чтобы вернуться на передовую вовремя к Рождеству", - сообщили в британском Минобороны.

Помощь Британии Украине

Великобритания оказывает Украине значительную военную помощь с начала полномасштабного вторжения России. В рамках этой помощи украинские военные получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270 и другие виды вооружений.

К тому же, Великобритания ежегодно выделяет Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение, и ожидается, что она сравнится с этой суммой в 2024 году.

Также мы писали, что, согласно информации The Times, Великобритания передала Украине ракеты Martlet, предназначенные для борьбы с дронами-камикадзе "Шахед".

Кроме того, Великобритания совместно с Норвегией создали "морскую коалицию" для помощи Украине. Страны отправят 2 корабля для обезвреживания мин и не только.

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